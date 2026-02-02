食楽web おせんべいが好きで、家に常にストックしているわたし。以前スーパーで、パッケージのイラストが可愛くて思わず手に取ったのが『北陸製菓』の「ビーバー」です。 実はこれ、1970年の発売以来、北陸で長く愛され続けている揚げあられなんです。ひと口食べてみると、びっくりするくらい軽やかな食感。サクサクとした音も心地よくて、「あ、これはクセになるやつだ」と即納得。 あおさ