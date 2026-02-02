食楽web

おせんべいが好きで、家に常にストックしているわたし。以前スーパーで、パッケージのイラストが可愛くて思わず手に取ったのが『北陸製菓』の「ビーバー」です。

実はこれ、1970年の発売以来、北陸で長く愛され続けている揚げあられなんです。ひと口食べてみると、びっくりするくらい軽やかな食感。サクサクとした音も心地よくて、「あ、これはクセになるやつだ」と即納得。

あおさ塩ビーバー

定番フレーバーは全部で5種類。私が特に一押しなのはあおさ塩味。たっぷり絡まったあおさの香りと、ほどよい塩気のバランスが最高。気づくと手が止まらなくなっています。

シンプルなプレーンも優秀。北陸産もち米に日高昆布を練り込んだ生地は、昆布の旨みと塩加減が絶妙で、飽きのこない味わい。今ではすっかり、「ビーバー」もわたしの定番ストックの仲間入り。ちょっと小腹が空いたときに、気軽につまんでいます。

最近はオンラインショップを活用したり、スーパーマーケットで見かけたりすることもあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ワクワクする限定味に出会えたらラッキーですよ。

（撮影・文◎畠美奈子）

●DATA

北陸製菓株式会社

https://hokka.jp/company/