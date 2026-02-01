ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は31日（日本時間1日）、大谷翔平投手（31）が3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で登板しないことを明らかにした。本拠地でのファンフェスタに出席し、日米メディアの取材に語った。23年9月の2度目の右肘手術から、昨季投手復帰したばかり。大谷本人の判断で打者に専念するとしたが、指揮官よりも前に取材対応した大谷自身は登板については明言しなかった。青い空に太陽