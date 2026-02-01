参政党の神谷宗幣代表が１日、衆院選（８日投開票）の候補者の応援で東京・調布駅前で街頭演説を行った。多くの聴衆の前でマイクを握った神谷氏は「日本の問題を一人ひとりの課題と捉えて、特に困っている若者や子供たちに手を差し伸べましょうよ。アフリカの貧しい子の前に、日本で困っている子供たちを助けましょうよ。政治の力で。それが大人の責任じゃないですか」と訴えると聴衆から「そうだー！」と歓声が上がった。選