【全2回の前編】大阪地検のトップ、検事正だった北川健太郎被告（66）が当時、部下の女性検事に起こした性的暴行事件。検察に辞表を提出した被害者のひかりさん（仮名）が、心境を明かした。＊＊＊【実際の写真】「事件の一部始終」が丸っこい字でビッシリ…大阪地検元トップの直筆文書「本当だったら辞めたくなかった」「検事の仕事が大好きだったので、本当だったら辞めたくなかったという無念の気持ちでいっぱいです」