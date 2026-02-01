女優の影山優佳（24歳）が、1月31日に公開されたバラエティ番組「池上彰のニュースそうだったのか！！」（テレビ朝日系）公式SNSの動画に出演。「最近注目していること」について語った。番組ゲストの影山に対し、この日の放送テーマにちなんで「最近注目していることは？」という質問が飛ぶと、影山は「学生の頃からクイズや謎解きが好きなんですけど、特に今、謎解きのブームが凄くって。海外では“エスケープ・ルーム”と言われ