女優の影山優佳（24歳）が、1月31日に公開されたバラエティ番組「池上彰のニュースそうだったのか！！」（テレビ朝日系）公式SNSの動画に出演。「最近注目していること」について語った。



番組ゲストの影山に対し、この日の放送テーマにちなんで「最近注目していることは？」という質問が飛ぶと、影山は「学生の頃からクイズや謎解きが好きなんですけど、特に今、謎解きのブームが凄くって。海外では“エスケープ・ルーム”と言われて。私は実は行ったことがなくて」と回答。



影山によると、現在オランダやアメリカ、イタリアなどで謎解きが流行しているといい、「今年は1回くらい行けたらいいな、と思って。特にオランダがすごいらしいです。噂だけ耳にして、自分の中ですごくハードルが上がってるんですけど、最高峰がオランダにあるということで、オランダも行ったことがないので行ってみたいです」と、海外の謎解きスポットへの強い関心を語った。