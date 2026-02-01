飼い主さんに甘える猫ちゃんの姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は185万回以上表示され「うちの飼い猫はこんなことしてくれたことないかも…！うらやましい」「安心する匂いがするんでしょうね」「これが猫吸いならぬ人吸いか」とのコメントが寄せられていました。 【動画：『手から何が出てるんだ…』飼い主さんに甘える猫→手のひらに…可愛すぎる"仕草"】 飼い主さんも驚くほどの甘えん坊猫ちゃん Xアカウント「保護猫ラオ