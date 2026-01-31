ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、学生応援キャンペーン「ユニ春」の一環となるスペシャルライブイベント「ユニ春！ライブ 2026」が2026年1月31日（土）に開幕しました。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、学生の「一生忘れられない」春の思い出づくりを全力で応援するこのイベント。初日となるこの日は、2026年6月での活動終了を発表しているロックバンド「SHISHAMO」が登場し、パーク初となるライブパフォーマンスを披