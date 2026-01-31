ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、学生応援キャンペーン「ユニ春」の一環となるスペシャルライブイベント「ユニ春！ライブ 2026」が2026年1月31日（土）に開幕しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、学生の「一生忘れられない」春の思い出づくりを全力で応援するこのイベント。

初日となるこの日は、2026年6月での活動終了を発表しているロックバンド「SHISHAMO」が登場し、パーク初となるライブパフォーマンスを披露しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」SHISHAMO

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2026年1月31日（土）、2月7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グラマシーパーク

出演アーティスト（初日）：SHISHAMO

学生限定の特典付きチケットや特別なプログラムで、学生の春の思い出づくりを応援するキャンペーン「ユニ春」。

2026年4月5日（日）までの開催期間中、人気アーティストによるスペシャルライブ「ユニ春！ライブ 2026」が計5日間にわたり開催されます。

その初日を飾ったのは、スリーピースロックバンドの「SHISHAMO」

午前10時45分頃、ニューヨーク・エリアにあるグラマシーパークにメンバーが登場すると、集まったゲストからは大歓声が上がりました。

パークの仲間たちとのコラボレーションも！熱狂のライブステージ

ライブでは、「明日も」をはじめ、「恋する」「君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵！！！」といった人気ナンバーを含む、「ユニ春」スペシャルのセットリストが披露されました。

ポップでエネルギッシュなパフォーマンスに、会場のボルテージは急上昇。

さらに「君と夏フェス」の演奏時には、エルモやクッキーモンスター、ハローキティなど、パークの仲間たちがステージに登場しました。

ここでしか見られないコラボレーションに、会場は一体となって盛り上がり、超熱狂に包まれました。

ギターボーカルの宮崎朝子さんは、MCで学生たちに向けて熱いメッセージを送りました。

「春というのは、卒業や別の場所に引っ越したり、環境が変わったりする時期で、そんな時に、皆さんに忘れられない思い出をお届けしたい、私たちSHISHAMOは、音楽で手助けになりたいと思ってきました！」と語り、会場を大いに沸かせました。

メンバーも春のパークを超興奮で満喫

ライブに先駆けて、SHISHAMOのメンバーはパークのアトラクションも満喫しました。

圧倒的なスリルが楽しめる「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」を体験。

さらに、「ジョーズ」では巨大なサメが突然襲い掛かる展開に大絶叫するなど、この時期だけのパークを存分に楽しみました。

ギターボーカルの宮崎さんは「非日常をすごく味わえて、めっちゃ楽しかったです！ 私たちにとっても、本当に心に刻まれる思い出になりました」と興奮気味に語りました。

また、ベースの松岡さんは「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドを最初と最後に2回乗って、ザ・フライング・ダイナソーに乗って、他にも沢山乗ってめちゃめちゃ満喫しました！ 大人になってからここまで1日遊ぶんだ！と思うぐらい楽しんだ！」とコメント。

活動終了を控えるSHISHAMOにとっても、心に残る特別な1日となったようです。

SHISHAMO スペシャルメッセージ

SHISHAMOのメンバーから、学生の皆さんに向けたメッセージが届きました。

宮崎朝子さんは、以下のように語ってくださいました。

この春は、ぜひみんなにユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ遊びに来てもらえたらと思っています。

きっと素敵な思い出ができるはずです。

みんなで過ごした楽しい思い出は、大人になってからも、何年たっても自分の力になって、もう少し頑張ろうと背中を押してくれるものです。

そんな素敵な思い出を、この春みんなで一緒に作ってほしいと思っています。

松岡彩さんは、以下のように語ってくださいました。

地元が大阪で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには何度も来ていて、本当に色々な思い出があります。

その思い出があるから頑張れることもあって、自分にとってとても大切な存在です。

自分がそうしてきたように、みなさんにもパークでたくさん楽しい思い出を作ってほしいです。

そして、その思い出を糧に、いろんな目標や勉強に向かって進んでいってもらえたら嬉しいです。

今後の「ユニ春！ライブ 2026」開催スケジュール

「ユニ春！ライブ 2026」は、今後も豪華アーティストが出演予定です。

2月7日（土）：CUTIE STREET

2月8日（日）：FRUITS ZIPPER

2月14日（土）：THE RAMPAGE

2月15日（日）：マルシィ

【ユニ春限定】1デイ学割パス

学生限定で、「1デイ・スタジオ・パス」が通常価格から1,000円割引になる特別チケットが販売されています。

対象入場期間：2026年1月30日（金）〜2026年4月5日（日）

対象者：大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

価格：7,900円〜10,900円（税込）※入場日により異なります

発売箇所：WEBチケットストア、オフィシャルホテル各社（宿泊者限定）、JTB

※購入時に学生証または生徒手帳の提示（アップロード）が必要です。

【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード

「ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」が通常価格から2,000円割引となる、学生限定の年間パスもラインナップされています。

利用期間：2026年1月30日（金）〜2026年4月5日（日）の間で指定した1日（有効期間開始日）より1年間

対象者：大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

価格：20,000円（税込）

発売箇所：WEBチケットストア ※パークでの販売はありません

※購入時に学生証または生徒手帳の提示（アップロード）が必要です。

※入場除外日があります。

大好きなアーティストのライブとパークのエンターテイメントを同時に満喫できる、この春だけの特別なイベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」の紹介でした。

HARRY POTTER and all related characters and elements & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights J.K. Rowling.

MINIONS TM & © 2026 Universal Studios.

© Nintendo

GOOD CREATORS RECORDS/UNIVERSAL SIGMA

TM and © 2026 Sesame Workshop

© 2026 Peanuts

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6010902

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

JAWS TM & © 2026 Universal Studios

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ラストライブ控えたSHISHAMOが熱唱！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春！ライブ 2026」 appeared first on Dtimes.