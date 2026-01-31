リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、オランダ代表DFジェレミー・フリンポンの状態に言及した。30日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。フリンポンは28日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第8節（最終節）のカラバフ（アゼルバイジャン）戦（◯6−0）に先発出場したものの、試合開始早々にそけい部付近を痛めたことで4分に負傷交代となり、代わりに遠藤航が右サイドバック（SB）で途中出場