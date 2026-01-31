東京ディズニーランドは、アトラクションやショーなどを体験する際にパスや抽選のエントリーが必要なことがあり、事前に情報を知っておくことが攻略のカギです。 「最近は課金しないと楽しめない」とも言われてはいますが、無料で利用できるサービスも多く、追加の課金なしでも工夫次第で楽しむことができます。 本記事では、ディズニーリゾートの課金システムと言われる有料パスと