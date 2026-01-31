1月19日、株式会社ほっかほっか亭総本部が試験的に販売していた「カスタマイズ弁当」と「推し盛弁当」を2月1日から正式サービスを本格稼働すると発表しました。逆になぜ今までなかった？ ほっかほっか亭の「カスタマイズ弁当」本格稼働の背景などを同社広報担当の村川有佐さんに聞きました。新規顧客が増加し客単価も向上SNSや公式アプリ「ほっかアプリ」を活用した発信により、店舗からはこれまで接点の少なかった20代を中心とし