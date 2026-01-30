ケビン・ウォーシュ氏＝2025年5月、米カリフォルニア州（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は30日、米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に、元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏（55）を指名する考えを示した。選考過程で、ウォーシュ氏は主要政策金利を引き下げる必要性をトランプ氏に主張したとされ、就任後は利下げを推進する可能性がある。大幅な利下げを望むトランプ氏が政治的な影響力を行使して金融