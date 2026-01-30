日本生活協同組合連合会は1月20日、2026年新年記者会見を開き、新井ちとせ代表理事会長、藤井喜継代表理事専務、二村睦子専務理事が出席した。冒頭、新井会長は能登半島地震と奥能登豪雨災害の復旧・復興支援の継続を表明。今年度は「どこよりも長く、きめ細かく寄り添って、支援から共創へ」をスローガンに掲げ、被災地・被災者に寄り添う取り組みを進めるとした。東日本大震災から15年、熊本地震から10年の節目を踏まえ、BCP