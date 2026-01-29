セガ フェイブから、就寝時間が楽しみになる「DREAM SWITCH専用ソフトミッフィー」が登場！お気に入り”をあとから足せる、プロジェクター型絵本「ドリームスイッチ」で、「ミッフィー」のおはなしと歌を楽しめます☆ セガ フェイブ「DREAM SWITCH専用ソフトミッフィー」 価格：2,200円（税込）発売予定日：2026年3月26日(木)同梱内容：専用ソフト×1商品サイズ：幅24×高32×奥1mm対象年齢：3才以上コ