セガ フェイブから、就寝時間が楽しみになる「DREAM SWITCH専用ソフト ミッフィー」が登場！

お気に入り”をあとから足せる、プロジェクター型絵本「ドリームスイッチ」で、「ミッフィー」のおはなしと歌を楽しめます☆

セガ フェイブ「DREAM SWITCH専用ソフト ミッフィー」

価格：2,200円（税込）

発売予定日：2026年3月26日(木)

同梱内容：専用ソフト×1

商品サイズ：幅24×高32×奥1mm

対象年齢：3才以上

コンテンツ数：40種以上（おはなし10話、ろくおん10話、うた8種、すやすや8種、ろくおんメッセージ3種、スタンプ1種など）

収録絵本：

1. ミッフィーのシェープブックミニ ミッフィーのおてつだい

2. ミッフィーのシェープブックミニ おはようミッフィー

3. ミッフィーのシェープブックミニ おやすみなさいミッフィー

4. ミッフィーのシェープブックミニ ミッフィーのどうぶつえん

5. ミッフィーのトイレはみがきできたよ！

6. ミッフィーのしかけえほん かくれているのなあに？

7. ミッフィーのしかけえほん どうぶつわかるかな？

8. ミッフィーのしかけえほん すいぞくかんだいすき

9. シールえほん ミッフィーとげんきにおでかけ

10. シールえほん ミッフィーのおたんじょうびパーティー

天井や壁に絵本を投影することで、おやすみ前の親子時間を彩るプロジェクター型絵本「ドリームスイッチ」

その拡張ソフトから、世界的中の子どもから大人まで幅広く愛されている「ミッフィー」の絵本を収録した「DREAM SWITCH専用ソフト ミッフィー」が登場します！

本ソフトは、「ミッフィー」のお話し10冊と本機でしか聞けないオリジナルソングを8曲収録。

手洗いやはみがきなどの生活習慣をわかりやすく伝えるコンテンツで、就寝前の親子時間をさらに楽しい“魔法時間”へ進化させます。

講談社のミッフィー絵本を10冊＆オリジナルソング8曲を収録

オランダの絵本作家でグラフィックデザイナーのディック・ブルーナ氏が1955年に発表した絵本の主人公「ミッフィー」

そのシンプルで力強いラインと鮮やかな色彩で親しまれる講談社の絵本をドリームスイッチ向けに再編集しています。

さらにソフトには、ドリームスイッチでしか聞けないオリジナルソング8曲を収録し、手洗い・はみがきなどの生活習慣を「ミッフィー」と一緒に楽しく身に着けられます。

また、やさしい伴奏と字幕付きのこもりうた（2曲）、リラックス用おやすみミュージック（4曲）、そしてミッフィーといっしょにお空に流れるお星さまを数える「おほしさまかぞえ」など、バラエティ豊かなコンテンツも搭載。

家族そろって寝室に行くのが待ち遠しくなるソフトになっています。

ドリームスイッチとは

価格：9,350円（税込）

発売日：2025年10月23日(木)

同梱内容：本体×1、リモコン×１、台座×１、専用ソフト×１、電源ケーブル(USB-TypeC-USB-TypeA)×１、取扱説明書×1、保証書×１

商品サイズ：幅137×高133×奥91mm

対象年齢：3才以上

「ドリームスイッチ」は、おやすみ前の親子時間を彩るプロジェクター型絵本です。

天井や壁に物語を映し、音声ナレーションや効果音とともに“寝る前のひととき”を特別な体験へと導きます。

2017年の発売以来、読み聞かせの負担を軽減しつつ、親子が横になったまま同じ物語を共有できる就寝前体験を提案し、「子育ての救世主」と言われるほど多くのご家庭から支持されてきました。

最新の『ドリームスイッチ ベーシックセット』はシリーズ初のフルモデルチェンジにより、約50％の小型化（従来比）で寝室から車内まで場所を選ばず使いやすく進化。

本体に36種のコンテンツを内蔵し、別売りの専用ソフトを組み合わせることで、「今日はどれにしよう？」と親子の会話が広がる多彩な“寝る前ルーティン”を楽しめます。

スタンプカード機能やヒーリング音楽、ストレッチ、入眠を促すエンディング演出など、毎日続けたくなる工夫を備え、短い時間でも満足と安心を感じられる“家族だけの魔法時間”を生み出します。

「ミッフィー」の心温まるおはなしと、かわいらしい歌がおやすみ前に楽しめる！

「ドリームスイッチ 専用ソフト ミッフィー」は、2026年3月26日(木)より販売開始予定です。

寝る前に楽しく学ぶ！セガ フェイブ「DREAM SWITCH専用ソフト それいけ！アンパンマンおやすみシリーズ１〜３ 寝る前に楽しく学ぶ！セガ フェイブ「DREAM SWITCH専用ソフト それいけ！アンパンマンおやすみシリーズ１〜３ 続きを見る

※購入前に必ず確認ください：2025年発売モデル「DREAM SWITCH」専用ソフトは、2024年以前に発売の「Dream Switch／ドリームスイッチ2」本体では使用できません

【対応本体の見分け方】

新モデル：ロゴが大文字「DREAM SWITCH」＋豆電球のマーク付き

旧モデル：ロゴが「Dream Switch」（先頭だけ大文字）、ドリームスイッチ2もこちらの旧シリーズ本体です

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com

ⒸSEGA FAVE 2025

セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。

SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post おやすみ前の時間が豊かになるお話しと歌！セガ フェイブ「DREAM SWITCH専用ソフト ミッフィー」 appeared first on Dtimes.