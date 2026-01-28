28日、東京大学のトップが、異例の謝罪会見を行いました。医学部付属病院で相次いだ、現役の教授らによる汚職事件。背景には何があったのでしょうか？■東大総長がおわび汚職の経緯を説明受験シーズンまっただ中。日本の“学問の最高峰”が揺れています。28日午後5時過ぎ。謝罪会見の場に立ったのは、東京大学のトップ藤井輝夫総長。東京大学藤井輝夫総長「教育研究機関として社会の信頼を著しく損ねることとなり、深く心より