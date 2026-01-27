衆議院議員選挙が27日公示され、大分県内3つの選挙区にあわせて12人が立候補し、12日間の選挙戦がスタートしました。 【写真を見る】衆議院選挙公示大分県内3選挙区に12人が立候補12日間の選挙戦スタート 大分1区に立候補しているのは届け出順に、堤淳太さん（47）国民・新、衛藤博昭さん（46）自民・新、野中しんすけさん（39）参政・新、吉良州司さん（67）無所属・前、山下魁さん（49）共産・新のあわせて5人