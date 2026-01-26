¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ù¤«¤é¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ï¡¼¥È¥·¥§¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¸½ºßÅ¸³«Ãæ¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖMister Donut¡ßGODIVA¡×¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡×¡£¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼Í½Ìó¸ÂÄê¤ÎÅö¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤«¤éÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£55¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤«¡£¥´¥Ç¥£¥Ð¤È¶¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤´Ë«Èþ¥É¡¼¥Ê¥Ä55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ù¤¬100¼þÇ¯¤Î¡Ø