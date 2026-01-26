この記事をまとめると ■高速道路はかつて無料化される前提で建設・運営されていた ■現実問題無料化は難しく期間を延ばし続けて2115年までは無料化が難しいといわれている ■無料化すると渋滞悪化などのリスクもあるので無料化が善とは限らない バイパスは無料になってなぜ高速道路は無料にならない？ 首都高速道路株式会社は､2026年度中に実施予定の「首都高速道路の料金改定案」を公表した。人件費や資材価格の高騰､老朽化対