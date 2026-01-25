2026年にメジャーデビュー35周年を迎えるOriginal Loveが、2026年11月23日(月・祝)にキャリア初となる日本武道館公演＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞の開催と、その前哨戦となる全国6か所で行われるバンドツアー＜センス・オブ・ワンダー＞の開催を発表した。Original Loveは、1985年に結成され、1991年のメジャーデビュー以来、ソウル、ジャズ、ロックなどルーツに深く