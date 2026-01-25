[1.24 U23アジア杯決勝 日本 4-0 中国 ジッダ]U23アジアカップの最優秀選手賞を受賞した。U-21日本代表MF佐藤龍之介(FC東京)は決勝の舞台でもゴールという結果で活躍。今大会最多タイ4点目となったPKのキッカーは、ジャンケンで決まった。後半12分、敵陣PA内での相手のハンドでPKを獲得した。判定に異を唱える相手選手が主審に詰め寄るなか、PA付近でボールを抱える佐藤がいた。対面していたのはFWンワディケ・ウチェ・ブライ