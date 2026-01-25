[1.24 U23アジア杯決勝 日本 4-0 中国 ジッダ]

　U23アジアカップの最優秀選手賞を受賞した。U-21日本代表MF佐藤龍之介(FC東京)は決勝の舞台でもゴールという結果で活躍。今大会最多タイ4点目となったPKのキッカーは、ジャンケンで決まった。

　後半12分、敵陣PA内での相手のハンドでPKを獲得した。判定に異を唱える相手選手が主審に詰め寄るなか、PA付近でボールを抱える佐藤がいた。対面していたのはFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄。2人はジャンケンでキッカーを決めていた。

「2人ともチームの指名選手ではあるけど、そこは2人で話し合って決めるというところで。僕も点が欲しかったし、彼も欲しかった。そこでジャンケンで決めようと」

　勝敗はすばやく決した。佐藤がパーを出し、ンワディケがグーを出す。負けたンワディケは潔く身を引き、キックポイントに佐藤が立った。ひと呼吸を置いて蹴ったシュートはゴール左隅に決まり、優勝を決定づけるチーム3点目となった。

　この得点で、佐藤は今大会4点目。その活躍が認められ、大会MVPにも輝いた。

「結果に表れたのが非常によかった。今までなかなか得点を多く取れていなかったので、非常に自分の成果を感じた。成長を実感できる大会になった」

　大岩剛監督体制に参加し、自身の役割を全うする。「ゴールを取ることが僕の仕事。そこは今までよりも感じるし、非常に成長できている。インサイドハーフやトップ下、10番の位置でもっともっと自分ができることがいっぱいある」。アジア制覇とアジアMVPという最高の形で、自身の成長を示してみせた。

(取材・文　石川祐介)