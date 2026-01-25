駆け引きを制した



佐藤龍之介がPKをGKの逆に沈めた!



佐藤は得点王タイに並ぶ4得点目⚽️



AFC U23 アジアカップ 決勝

日本×中国

#DAZN 無料ライブ配信中#U23アジアカップ #だったらDAZN#無料だぞーん pic.twitter.com/NsZoiEI2F4