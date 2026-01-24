乾燥する日が続いています。最近、肌のカサつきや化粧ノリがわるいなど、乾燥トラブルに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。肌の乾燥や肌荒れ対策として、入念なスキンケアを取り入れていると思いますが、食事でのアプローチも大切です。そこで、管理栄養士の新谷友里江さんに、肌の潤いを保つために意識したい栄養素や、冬におすすめの食材について聞きました。【えっ？】サケ、ジャガイモ…コレが肌の乾燥予防に効果が期