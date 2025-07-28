[1.23 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ3°Ì·èÄêÀï ´Ú¹ñ 2-2(PK6-7) ¥Ù¥È¥Ê¥à ¥¸¥Ã¥À]AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï23Æü¤Ë3°Ì·èÄêÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈU-23¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬2-2¤ÎPKÀï¤ÎËö¤Ë7-6¤Î¾¡Íø¤Ç3°ÌÆþ¾Þ¡£4°Ì¤Çº£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿´Ú¹ñ¤Ï2022Ç¯Âç²ñ¡¢24Ç¯Âç²ñ¤â8¶¯¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç3°Ì°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤é»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë±¿¤ó¤À¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¡¢Á°È¾30Ê¬¤ËÂÔË¾¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£FW¥°¥¨¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ð¥¯¤¬