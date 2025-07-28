¿ôÅªÍ¥°Ì¤Î´Ú¹ñ¤ÏPKÀï¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÇÔ¤ì¤ÆU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ4°Ì¡¢ÉÙ»³²ÃÆþFWÅêÆþ¤«¤é¹¶Àª¤â¡ÄÄ¾¶á3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç3°Ì°Ê¾å¤Ê¤é¤º
[1.23 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ3°Ì·èÄêÀï ´Ú¹ñ 2-2(PK6-7) ¥Ù¥È¥Ê¥à ¥¸¥Ã¥À]
¡¡AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï23Æü¤Ë3°Ì·èÄêÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈU-23¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬2-2¤ÎPKÀï¤ÎËö¤Ë7-6¤Î¾¡Íø¤Ç3°ÌÆþ¾Þ¡£4°Ì¤Çº£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿´Ú¹ñ¤Ï2022Ç¯Âç²ñ¡¢24Ç¯Âç²ñ¤â8¶¯¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç3°Ì°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë±¿¤ó¤À¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¡¢Á°È¾30Ê¬¤ËÂÔË¾¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£FW¥°¥¨¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ð¥¯¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢PAº¸¤Î¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¼õ¤±¤¿FW¥°¥¨¥ó¡¦¥¯¥ª¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥È¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¥´¡¼¥ë¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¾å¤Ë¹â¤¯ÆÍ¤»É¤·¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë´Ú¹ñ¤ÏÁ°È¾34Ê¬¡¢Å¨¿ØPAÆâ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼(VAR)¤Î²ðÆþ¤«¤é¼ç¿³¤¬±ÇÁü¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò²ð¤·¤Æ¤ÎÀÜ¿¨¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤é¤ºPK¼è¤ê¾Ã¤·¡£´Ú¹ñ¤ÏÆ±ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬1-0¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ï¸åÈ¾¤«¤é¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤â¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï·ø¼é¤òÃÛ¤¤¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾16Ê¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëFW¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤¬¸òÂå½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ï¸òÂåºö¤¬ÅªÃæ¤¹¤ë¡£¸åÈ¾24Ê¬¡¢PAº¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤¬PA¼êÁ°¤ËÌá¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ëº£Âç²ñ2ÅÀÌÜ¤òÄÀ¤á¡¢1-1¤È»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬¤¹¤«¤µ¤º¾¡¤Á±Û¤¹¡£¸åÈ¾26Ê¬¡¢PAº¸¼êÁ°¤ÇFK¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¥°¥¨¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ð¥¯¤¬±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£º£Âç²ñºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë4ÅÀÌÜ¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÄ¾ÀÜ·è¤áÀÚ¤ê¡¢2-1¤ÈºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤¬PAÆâ¤Çµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤¿¥°¥¨¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ð¥¯¤¬ÂÎ¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤â¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë»þ´Ö¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ï¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£DF¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢2-2¤ÈºÆ¤ÓÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ø¡£¿ôÅªÍ¥°Ì¤Î´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤éµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£120Ê¬¤Ç¤â·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢PKÀï¤Ø¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë6¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÁ´°÷À®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè¹¶¡¦´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÌÜ¤¬¼ºÇÔ¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬Á´°÷·è¤áÀÚ¤ê¡¢18Ç¯Âç²ñ¤Ë¼ý¤á¤¿ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Î½àÍ¥¾¡¤Ë¼¡¤°3°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
