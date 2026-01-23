巨人は２３日、楽天からＦＡ補強した則本昂大投手の人的補償として田中千晴投手が楽天に移籍すると発表した。田中千晴コメント「ジャイアンツでの３年間は、たくさんの学びと経験を得ることができた大切な時間でした。支えてくださったすべての方々に、心から感謝しています。イーグルスでは、これまで以上に成長した姿をお見せできるよう、前向きな気持ちで挑戦していきます。これからも応援していただけたら嬉しいです」阿