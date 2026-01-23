北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が過去に「魚の水槽にも及ばない」として辛らつに叱咤した温泉休養施設を再び訪問し、リフォームの成果を称賛した。21日の朝鮮中央通信によると、金委員長は前日、咸鏡北道鏡城郡（キョンソングン）の温堡（オンポ）勤労者休養所竣工式に出席し、「実用的で調和がとれた配置で、建築のすべての要素が周辺の自然環境に合っている」と話した。温堡勤労者休養所は天然記念物に指定されて