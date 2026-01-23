イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドは今季限りでブラジル代表ＭＦカゼミロが退団すると発表した。２０２２年夏にスペイン１部の名門レアル・マドリードから加入。ここまで１４６試合で２１得点をマークした。カゼミロはクラブを通じて「私は生涯を通じてマンチェスター・ユナイテッドを背負って生きていくつもりだ」とし「今はまだ別れを言うときではない。これからの４か月につくる思い出はまだたく