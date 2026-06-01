5月31日の東京ドーム公演で嵐としてのグループ活動を終了した櫻井翔（44）が1日、キャスターを務める「newszero」（月〜木曜後11・00、金曜後11・59）に生出演。ラストライブ後にメンバー5人で乾杯したことを明かした。26年半の活動を締めくくるラストコンサートから一夜明けて、初のテレビ出演。メインキャスターの藤井貴彦アナウンサーとの対談の冒頭ではファンに“あなたにとって嵐とは？”とインタビューしたVTRも紹介さ