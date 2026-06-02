本田真凜 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

本田真凜が妹・本田望結との密着ショットを披露 反響「素敵な1年を」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 本田真凜が1日、妹・望結との氷上での密着ショットをInstagramで披露した
  • 宇野昌磨とみられる人物が背後に寝転がっている姿も
  • 投稿には「アッという間に大人になってる」などの声が寄せられた
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