人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）のコミックス第39巻が、7月3日に発売されることが1日、集英社の公式サイトにて発表された。【写真】『ハンター×ハンター』完成した第421話の原稿2024年9月4日発売の第38巻以来、2年ぶりの新刊となり、208ページで価格は572円と紹介されている。1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現