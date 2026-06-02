空手をバックボーンに持つ“弾丸レフティ”のクリティカルな左ストレートが炸裂。劇的なフィニッシュでの1ラウンド衝撃KO劇に解説を務めたK-1レジェンドの魔裟斗が「これは効いてる！身体が痺れてる」など、その破壊力に思わず驚嘆した。【映像】「痺れてる」左ストレートで衝撃KO5月31日（日）、東京・後楽園ホールで開催された「K-1 REVENGE」。K-1 WORLD GPスーパー・フェザー級暫定王座決定戦で激突した横山朋哉（リーブル