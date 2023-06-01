5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が東京ドームで開催された。待ち続けてくれたファンのため、2020年末はコロナ禍で直接会える場を持てなかったあの時の「約束」と「忘れ物」を、守り、回収するためのライブツアー。最終公演は3時間で33曲を披露し、有終の美を飾った。【写真】5人そろって柔らかな笑顔