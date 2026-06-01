日本ハムが巨人を下した３１日の交流戦後、エスコンフィールドの大型ビジョンに巨人ファンへのメッセージが表示され、ＳＮＳで話題になった。「読売ジャイアンツファンの皆様へ」としたメッセージで来場に感謝。「ジャイアンツとの交流戦は２年ぶり２度目。エスコンフィールドも開業４年目を迎えました。まだ歴史の浅い球場ですが、ご来場いただく全てのお客様に楽しんでいただけるよう、１試合１試合、サービスやエンターテイ