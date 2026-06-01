お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（４１）と、「ぺこぱ」の松陰寺太勇（４２）が、１日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。嫉妬した芸人を明かした。松陰寺は、嫉妬した芸人について「多少の嫉妬もあるし、うらやましい気持ちもあるし、憧れもあるのでいうと、俺は絶対（コロコロチキチキペッパーズの）ナダル」という。するとカズレーザーも「俺もナダ