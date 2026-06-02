男性ビジネスマンの皆さまへ。部下の女性を「ちゃんづけ」で呼んでいないだろうか？ もし心当たりがあるなら、注意が必要だ。なぜなら、「ちゃんづけ」で呼んだことがセクハラ認定された実際の裁判例があるからだ。 以下、事件の詳細を見ていこう。（弁護士・林 孝匡） 事件の経緯 女性従業員のAさんは、宅配便などの輸送に関する事業を営む会社で、営業所のカスタマーサービス課に勤務していた。今回、セクハ