まさに人格者だ。現地５月30日に開催されたチャンピオンズリーグの決勝で、前回王者のパリ・サンジェルマンは、初優勝を狙うアーセナルハンガリーの首都ブダペストで対戦。開始６分でカイ・ハバーツに先制点を浴びるも、65分にウスマンヌ・デンベレのPKで追いつくと、延長戦を経て１−１で突入したPK戦を制し、見事に連覇を達成した。アーセナルの５人目のPKキッカー、ガブリエウ・マガリャンイスの失敗で大激闘に終止符が