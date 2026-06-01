キッコーマンの「いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ」（左）と「濃いだし本つゆ」キッコーマンは1日、しょうゆやつゆ・たれ類など計291品の希望小売価格を9月1日納品分から約2〜22％引き上げると発表した。物流費や人件費の上昇をコスト削減で吸収できなくなったため。中東情勢悪化の影響分は含まれていないとしている。主力のしょうゆ商品の値上げは2023年4月以来、約3年半ぶりとなる。「いつでも新鮮しぼりたて生しょ