Tシャツばかりでカジュアルになりがちな夏のスタイリング、品の良さもプラスしたい……という大人女性に「ニットT」をレコメンド。今回は、【GU（ジーユー）】でゲットできる税込1,000円台のニットTを調査しました！ アイテムの特徴と共に店員さんのおすすめ理由と着こなしポイントもご紹介します。ぜひマイサイズや気になるカラーがなくなる前にチェックしてみて。 リラックス感が魅力のループヤ&#12540