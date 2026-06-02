ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に対応。今季“覚醒”しているアンディ・パヘス外野手（25）に期待を寄せた。3年目のパヘスは今季開幕から好調で、59試合でいずれもチームトップの打率・294、50打点をマーク。13本塁打もマンシーに次いで同2位を記録している。打順は開幕当初の下位から現在はベッツが不調なこともあり、大谷の次を打つ2番