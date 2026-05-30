5月30日までに、俳優の黒木メイサがInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告した。そこに添えられた複数の写真が、話題となっている。黒木は《38歳》とつづり、5月28日に38歳の誕生日を迎えたことを報告。《健康。愛。感謝。》と、日ごろの感謝を込めた投稿をアップした。「投稿された写真には、赤や白、ピンクのバラを集めた花束や、神社の階段のそばでサングラスをかけながら笑顔を見せる黒木さんなど、さまざまなシーン