Ａぇ！ｇｒｏｕｐ・佐野晶哉（２４）が、日本中央競馬会（ＪＲＡ）の新テレビＣＭに出演することが１日、分かった。個人では初のＣＭ出演となる。ＪＲＡの年間プロモーションキャラクターを務めている見上愛（２５）と共演。ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」でもともに出演している２人のタッグとなる。２日公開の新ＣＭ「ファン第一号になる」篇では、幼少期以来、競馬場を訪れた佐野が見上から競走馬の“デビュー戦”である