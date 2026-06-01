歌手の伊藤蘭と俳優の趣里が笑顔で写る親子ショットに、反響が寄せられている。【映像】母・伊藤蘭や父・水谷豊との2ショット趣里は2025年8月29日に、「BE:FIRST」の元メンバーで俳優・アーティストとして活動する三山凌輝との結婚を発表。翌月には第1子の誕生を報告している。Instagramでは、父で俳優の水谷豊との貴重な親子ショットも披露し、話題になった。母・伊藤蘭との親子ショットに反響5月30日は母親の伊藤がInstagr