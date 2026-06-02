世界的なインフレや地政学リスクなど、予測困難な事態が続く現代。「これまで頑張って築いた資産をどう守るか」は、現役世代にとって切実な課題です。著者は、未来の予期せぬ危機によって自分の人生を破壊させない防衛策として、「金（ゴールド）」で保有することを推奨しています。本記事では、生方 正氏の著書『副業禁止の会社員、公務員でもできるFIRE入門 節約、ポイ活からでも資産1億円を築く方法』（WAVE出版）より一部を抜