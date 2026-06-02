台風6号は、暴風域を伴ったまま九州から関東に接近する恐れがあります。また、前線が西日本に延びており、台風の北東側を北上する見込みで、台風の接近前から雨が強まるでしょう。九州から関東では猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、警報級の大雨となる恐れがあります。台風の接近に伴い風が強まり、暴風にも警戒が必要です。各地の警戒期間をまとめました。台風6号西日本〜東日本に接近へ今日2日午前6時現在、台風6号は、奄美付