女性の脳は妊娠や出産によって大きく変化することが知られています。一方で、父親は妊娠そのものを経験しないため、脳に同じような変化が起きるのかどうかはあまり詳しく分かっていませんでした。今回、ドイツ・アーヘン工科大学の研究チームが行った新たな研究により、父親になった男性の脳でも出産後の数週間から数カ月にかけて構造や活動が変化する可能性が示されました。The paternal brain: longitudinal insights into struc