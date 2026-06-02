女優のエヴァ・ロンゴリアは、自身の代表作である「デスパレートな妻たち」を見たことがないのだという。2004年から2012年にかけて放送された人気ドラマで演じたガブリエル・ソリス役で2度のSAG賞を受賞、ゴールデングローブ賞にもノミネートされたエヴァだが、完成したドラマを見たことがないそうだ。 【写真】完成したドラマを見たことがないエヴァ・ロンゴリポッドキャスト「Dinner's On Me」