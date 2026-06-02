2026年6月1日、韓国・朝鮮日報は「韓国を代表する半導体銘柄のサムスン電子が初めて時価総額2000兆ウォン（約210兆円）の壁を超えた」と伝えた。1日の韓国株式市場で、サムスン電子は前営業日比0．31％高の31万8000ウォンで取引を開始し、午前10時55分時点で最高34万9000ウォンまで上昇した。午前11時50分時点ではやや下落し34万4500ウォンで取引されたが、これを基準とした時価総額は2014兆ウォンに達した。サムスン電子株は前日